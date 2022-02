Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel prépare un terrible coup à Xavi !

Publié le 13 février 2022 à 20h00 par A.D.

Pour renforcer sa défense à l'été 2022, le FC Barcelone penserait à recruter Jules Kounde. Toutefois, le club catalan pourrait voir Chelsea lui mettre des bâtons dans les roues sur ce dossier. D'après la presse britannique, la signature de Jules Kounde serait une priorité pour les Blues de Thomas Tuchel.

De retour au FC Barcelone, Xavi s'est déjà montré très actif sur le marché. En effet, le coach catalan s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, Xavi aurait déjà la tête à la prochaine fenêtre de transferts, puisque l'ancien technicien d'Al-Sadd aimerait renforcer sa défense centrale. Et d'après les dernières informations de Sport.es , Xavi souhaiterait s'offrir les services de Jules Kounde. Toutefois, il pourrait voir Chelsea lui couper l'herbe sous le pied pour le pensionnaire du FC Séville.

Jules Kounde, une priorité pour Chelsea ?