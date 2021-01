Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman lance un énorme avertissement en coulisses !

Publié le 25 janvier 2021 à 18h30 par Dan Marciano

En grande difficulté financière, le FC Barcelone n’a pas les moyens de renforcer l’effectif de Ronald Koeman lors de ce mercato d’hiver. Ainsi, l’entraîneur compte sur les forces en présence et aurait demandé à ses joueurs d’améliorer leur quotidien afin d’éviter les blessures et d’affaiblir un peu plus l’effectif.

Le FC Barcelone traverse l’une des périodes les plus compliquées de son histoire. Le club catalan affiche une dette colossale de 900M€ et la crise sanitaire n’améliore pas sa situation financière. Un contexte délicat qui a d’énormes répercussions sur le recrutement de la formation blaugrana. Désireux de renforcer son effectif, Ronald Koeman voudrait attirer des renforts dès ce mois de janvier et aurait les idées claires. L’entraîneur néerlandais voudrait recruter son compatriote Memphis Depay, qui voit son contrat avec l'OL expirer à la fin de la saison, mais surtout Eric Garcia. Le défenseur espagnol, formé à la Masia serait la grande priorité du FC Barcelone, mais ce dernier n’aurait pas les moyens de passer à l’action lors de ce mercato hivernal.

Aucune arrivée cet hiver au Barça

Il y a quelques jours, le dirigeant par intérim Carles Tusquets se serait entretenu avec les trois candidats à la présidence, Joan Laporta, Victor Font, et Toni Freixa, afin d’évoquer la situation financière du club, mais aussi le mercato hivernal. Une réunion au cours de laquelle ils auraient pris la décision d’attendre l’été prochain avant de passer à l’action dans le dossier Eric Garcia. A l’issue de la victoire de Manchester City face à Cheltenham en FA Cup ce samedi, Pep Guardiola a confirmé que le défenseur central devrait rester dans son effectif jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’à la fin de la saison : « Nous verrons ce qui se passe à la fin du mercato. Je suis à peu près sûr qu'il partira à la fin de la saison et maintenant, dans ce mercato, cela dépendra des autres clubs ». Le FC Barcelone devrait donc se montrer bien discret lors de ce mois de janvier, comme l’a confirmé Ronald Koeman le 23 janvier dernier en conférence de presse : « Vous connaissez ma position, j'ai toujours dit que nous avons besoin de gens, mais tout dépend de la situation économique du club. En ce sens, je ne décide pas. J'ai parlé avec eux et bien et je n'ai pas d'opinion différente de la leur. La qualité est suffisante, mais si nous voulons plus, nous devons améliorer les choses ». Conscient du contexte délicat, l’entraîneur néerlandais aurait désormais pour objectif de ne pas affaiblir son effectif et aurait fait passer un message fort à ses joueurs.

« On ne peut pas s'affaiblir »