Mercato - Barcelone : Tout est à refaire pour cet indésirable de Xavi !

Publié le 5 janvier 2022 à 1h30 par A.C.

Xavi veut que ça bouge en attaque, avec notamment Alvaro Morata qui pourrait rejoindre le FC Barcelone, mais également certains qui pourraient le quitter...

Qui sera le futur numéro 9 du FC Barcelone ? La presse catalane évoque en long et en large depuis quelques jours l’intention de Xavi de miser sur Alvaro Morata. Ce dernier, qui est prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus, ne semble toutefois pas vraiment proche du Barça ! Sky Sport Italia a en effet annoncé que faute de remplaçants la Juve aurait communiqué à son joueur qu’il restera au moins jusqu’à la fin de son prêt en juin prochain, une option qui ne semble pas lui déplaire.

Entre Cadix et De Jong, c’est fini