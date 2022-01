Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Morata reçoit un conseil de taille pour son avenir !

4 janvier 2022

Actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus, Alvaro Morata semble être la priorité de Xavi au FC Barcelone.

Qui sera le prochain numéro 9 du FC Barcelone ? Sergio Aguero a été contraint de mettre un terme à sa carrière et Luuk de Jong devrait vraisemblablement rapidement retrouver le FC Séville. Actuellement blessé au genou Martin Braithwaite pourrait bientôt faire son retour à l’entrainement, mais Xavi aurait réclamé une nouvelle recrue à ses dirigeants. Il s’agirait d’Alvaro Morata, qui traverse une période compliquée à Turin, puisque la Juventus hésite encore à lever l’option d’achat de 35M€ présente dans son contrat.

« Je ne connais pas les détails, mais Morata s'est toujours senti heureux à la Juventus »