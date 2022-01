Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça abat une grosse carte pour son mercato !

Publié le 4 janvier 2022 à 23h00 par Th.B.

Ayant recruté par Ferran Torres après un accord avec Manchester City, le FC Barcelone n’est pour le moment pas en mesure d’enregistrer son nom dans la liste de la Liga. Et Sergi Roberto pourrait, contrairement à Ousmane Dembélé, s’avérer utile.

Alors que Dani Alves et Ferran Torres sont respectivement déjà arrivés libre de tout contrat et par l’intermédiaire d’un transfert ces derniers temps, le FC Barcelone ne pourrait pour le moment toujours pas enregistrer l’ancien attaquant de Manchester City dans la liste de la Liga en raison du plafond salarial instauré au sein de l’élite du championnat espagnol. Et pour ce faire, le FC Barcelone serait prêt à abattre une grosse carte qui n’aurait initialement pas été envisagée.

Une prolongation de Roberto pour enregistrer Torres et une éventuelle autre recrue ?