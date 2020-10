Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les exigences pharaoniques de Ter Stegen !

Publié le 12 octobre 2020 à 17h30 par Dan Marciano mis à jour le 12 octobre 2020 à 17h39

Marc-André Ter Stegen voudrait poursuivre sa carrière au FC Barcelone, mais les revendications du portier allemand compliquent ce dossier. Néanmoins, un accord total pourrait intervenir prochainement et permettre au gardien de prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2025.

Le mercato estival n’a pas été de tout repos pour les dirigeants du FC Barcelone. Confronté à de séreux problèmes économiques, le club catalan n’a pas réussi à répondre aux demandes de Ronald Koeman qui aurait voulu mettre la main sur Memphis Depay pour renforcer l’attaque, mais aussi sur Eric Garcia au poste de défenseur central. Deux dossiers qui pourraient être bouclés durant l’année 2021. Mais en attendant, les responsables du FC Barcelone voudraient absolument sécuriser l’avenir de Marc-André Ter Stegen. Sous contrat jusqu’en 2022, le portier allemand a entamé des discussions avec son club pour rallonger son bail, mais les deux parties peinent à trouver un terrain d’entente. Et pour cause, dans un contexte économique délicat pour les clubs de football, Ter Stegen voudrait voir sa rémunération augmenter.

Un salaire de 24M€ réclamée !

La position de Marc-André Ter Stegen et de son entourage est la même depuis des mois. Se considérant comme une pièce-maitresse du dispositif catalan, le portier voudrait que son salaire soit revu à la hausse. Goal indique, qu’avant la crise sanitaire, l’Allemand exigeait à ses dirigeants une rémunération de 24M€. Une somme qui aurait fait de lui le gardien le mieux payé au monde. L’agent du joueur, René vom Bruch, n’aurait pas hésité à faire pression sur les responsables catalans en évoquant notamment l’intérêt du Bayern Munich, mais aussi de la Juventus. Un intérêt qui, selon Goal, ne serait plus d’actualité aujourd’hui en raison de la crise sanitaire qui a poussé les clubs de football à changer de plan. Cette menace s’est donc envolée, mais la situation de Marc-André Ter Stegen reste délicate en raison de ses exigences salariales et de la situation économique du FC Barcelone.

Un accord proche d'être trouvé