Mercato - Barcelone : Salaires, Messi… Le Barça prépare une révolution !

Publié le 9 février 2021 à 0h00 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa prendrait certaines mesures s’il venait à être élu et particulièrement économiques qui ne devraient pas spécialement plaire à Lionel Messi et aux stars du Barça.

Alors que les élections présidentielles auront lieu le 7 mars prochain, les candidats se trouvent dans la dernière ligne droite, disposant des ultimes semaines afin de convaincre leur électorat de voter pour eux. C’est pourquoi Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa multiplient les passages dans la presse dans l’optique de faire connaître leurs programmes et les mesures qu’ils prendraient s’ils venaient à être élus par les socios. Le FC Barcelone traversant une passe économique plus que délicate, Toni Freixa propose des solutions drastiques afin de remédier à cette situation au risque de se mettre Lionel Messi ou d’autres joueurs à dos dans le processus.

« Le plan de réduction des coûts consiste à commencer à discuter avec les joueurs, notamment avec Messi »