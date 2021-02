Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau signe sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 8 février 2021 à 21h45 par La rédaction

Un nouvel élément vient apporter des indications sur l’avenir de Kylian Mbappe. Analyse.

Alors que l’avenir de Neymar apparaît quasiment scellé, l’attaquant brésilien étant tout proche de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, la situation de Kylian Mbappe est beaucoup plus incertaine, pour ne pas dire inverse, le champion du monde apparaissant plus proche d’un départ en fin de saison, à un an de la fin de son contrat, que d’une prolongation. De nouveaux éléments en apportent d’ailleurs la confirmation.

Mbappe absent de l’entreprise de séduction en direction de Messi ?