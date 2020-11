Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman déjà contraint d'oublier sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 4 novembre 2020 à 1h00 par B.C.

Malgré le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone n'a pas recruté d'attaquant cet été. Un renfort pourrait donc arriver en janvier, et le nom de Darwin Nunez a notamment été évoqué ces dernières heures. Néanmoins, l'attaquant de Benfica serait encore très loin de la Catalogne.

Désireux d'apporter de gros changements dans l'effectif du FC Barcelone à son arrivée, Ronald Koeman s'est séparé de plusieurs joueurs durant l'été, notamment Luis Suarez. L'Uruguayen a rejoint l'Atlético de Madrid, tandis que les Blaugrana n'ont pas mis la main sur son successeur. En difficulté financière, le FC Barcelone n'a pas pu avancer dans les dossiers Lautaro Martinez et Memphis Depay. Alors que l'entraîneur néerlandais pourrait revenir à la charge pour l'attaquant de l'OL, une autre piste a récemment été évoquée par ESPN . En effet, le club culé apprécierait les qualités de Darwin Nunez depuis un certain temps et voudrait tenter sa chance avec l'Uruguayen de 21 ans, mais cela s'annonce très compliqué, peut-être trop.

Mission impossible pour Darwin Nunez ?

Aux yeux de Francesc Aguilar, le Barça n'aurait en effet aucune chance de s'attacher les services de Darwin Nunez prochainement. « Il ne fait pas partie des plans du Barça. Ils aimeraient le faire, mais il n'y a pas d'argent pour signer l'Uruguayen. S'ils n'ont pas pu acheter Memphis Depay que l'Olympique Lyonnais a failli donner, au final, il y en a encore moins pour Darwin Nunez », a indiqué le journaliste espagnol sur Twitter . Reste à voir vers qui se tournera le FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif...