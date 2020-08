Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour cette vente ?

Foot - Mercato - Barcelone

Arturo Vidal figurerait sur les tablettes de la Juventus selon la presse chilienne. Néanmoins, le milieu du FC Barcelone ne serait en aucun cas dans le viseur de son ancien club.

Le FC Barcelone de Ronald Koeman ne devrait pas compter Arturo Vidal dans ses rangs. C’est du moins ce que la presse espagnole a assuré ces derniers jours. Le nouvel entraîneur du Barça aimerait rajeunir un effectif dans lequel le milieu de terrain de 33 ans n’aurait plus sa place. À un an de la fin de son contrat au club culé, Vidal pourrait cependant rebondir cet été dans une équipe qu’il connaît bien, à savoir la Juventus.

La Cuarta a fait savoir vendredi soir que la Juventus serait susceptible de recruter l’international chilien. En effet, nouveau coach de la Vieille Dame , Andrea Pirlo aimerait renouer les liens avec son ancien coéquipier. Il l’aurait d’ailleurs contacté selon le média chilien. Mais il n’en serait rien. Journaliste pour Goal Italia et très bien renseigné sur la Juventus, Romeo Agresti a assuré sur son compte Twitter que la Vieille Dame ne serait en aucun cas intéressée par le recrutement d’Arturo Vidal. Le FC Barcelone va devoir trouver un autre acheteur pour son milieu de terrain.

La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal@GoalItalia @goal