Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Recrutement bientôt bouclé pour le Barça ?

Publié le 19 mai 2020 à 5h10 par La rédaction

Mundo Deportivo affirme que le FC Barcelone veut rapidement finaliser ses deux dossiers actifs, Lautaro Martinez et Pjanic. Tout sauf un hasard... Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo annonce que le FC Barcelone souhaite boucler rapidement ses deux gros dossiers en cours, à savoir le buteur de l’Inter Lautaro Martinez et le milieu de la Juve Miralem Pjanic. Selon Mundo Deportivo, le Barça souhaiterait finaliser les deux dossiers avant la fin du mois de juin pour aborder la suite du mercato plus sereinement.

Stop après Martinez et Pjanic…

En clair, le FC Barcelone va boucler la phase active de son recrutement avec les renforts de Lautaro Martinez et Pjanic, et ensuite, il se concentrera sur les ventes, au-delà des transferts de Vidal et Semedo programmés dans le deal Lautaro Martinez. Il y a donc de grandes chances que le recrutement du club catalan soit clos une fois ses deux dossiers bouclés, à moins d’une éventuelle opportunité en fin de marché, si l’opération dégraissage a été efficacement menée.