Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour de flamme pour Vidal ?

Publié le 19 mai 2020 à 1h00 par A.C.

Annoncé proche d’un départ du FC Barcelone, Arturo Vidal serait toujours la priorité d’Antonio Conte à l’Inter.

Peu utilisé sous Ernesto Valverde en première partie de saison, Arturo Vidal n’a pas vu sa situation changer avec l’arrivée de Quique Sétien sur le banc du FC Barcelone. Il n’a d’ailleurs pas caché son agacement et la presse catalane évoque un départ de plus en plus probable pour lui. Ces derniers jours, il a surtout été lié à un possible retour en Serie A. Le Barça aurait en effet proposé Vidal dans les négociations autour de Miralem Pjanic avec la Juventus et de Lautaro Martinez, avec l’Inter.

Vidal, grande priorité de Conte à l’Inter