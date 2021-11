Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Real Madrid... Raiola prépare le terrain pour De Ligt !

Publié le 20 novembre 2021 à 1h00 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait bien changer de club au cours des prochaines sessions de mercato... et Mino Raiola semble déjà être prêt !

Coutumier des phrases choc, Mino Raiola a effrayé la Juventus et ses supporters récemment. Le célèbre agent de joueurs a en effet laissé entendre que Matthijs de Ligt pourrait bientôt plier bagages, alors que son contrat court tout de même jusqu’en 2024. « Attention car de Ligt pourrait aussi quitter la Juventus à la fin de la saison. C'est ainsi que fonctionne le marché » avait lancé Raiola fin septembre, lors d’un entretien accordé à Rai Sport . Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres, avec les plus grands clubs prêts à foncer sur le défenseur central de 22 ans. Cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain, mais Raiola semble avoir ses propres pistes...

Raiola veut placer De Ligt au Barça ou au Real Madrid