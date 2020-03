Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi le Barça va choisir Aubameyang

Publié le 18 mars 2020 à 1h50 par La rédaction

Le contexte entourant aujourd’hui le FC Barcelone va obligatoirement l’amener à choisir l’avant-centre d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Explication.

Au fil des semaines, avant l’arrêt des compétitions, la stratégie du FC Barcelone en matière de mercato laissait deviner une grande révolution en attaque, entre une vague de départs pour financer le retour de Neymar (Griezmann, Coutinho, Suarez) et le recrutement d’un nouvel avant-centre.

Une issue logique

Pour le poste de numéro neuf, une tendance va forcément se dégager dans les prochains mois, de manière quasiment automatique si l’on analyse précisément le contexte entourant le Barça : elle amène au choix de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, alors que le FC Barcelone est aujourd’hui très restreint financièrement, qu’il doit en parallèle financer le retour de Neymar et la prolongation de Messi, il ne peut absolument pas se permettre d’investir des montants records pour un buteur type Harry Kane. Il lui faut donc trouver un profil de haut niveau sportif à un coût raisonnable. Aubameyang est l’exact profile pour cela, lui qui n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal, ce qui fait que son transfert ne peut excéder 50 millions d’euros, et qui reste abordable en salaire pour un club comme Barcelone. L’autre option, Lautaro Martinez de l’Inter, sera fatalement mis en retrait compte tenu du coût du transfert, supérieur à 100 millions d’euros.