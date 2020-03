Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent déterminé pour ce pépite suivie par Leonardo ?

Publié le 18 mars 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec l'Inter et l'AS Rome pour Gaetano Castrovilli. Dans les ultimes instants du dernier mercato, Gennaro Gattuso, le coach du Napoli, aurait lancé une offensive à hauteur de 35M€, mais aurait été recalé par la Fiorentina.

Gennaro Gattuso aurait tenté un coup de dernière minute pour Gaetano Castrovilli. Très performant sous les couleurs de la Fiorentina, le milieu de terrain de 23 ans aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul à être tombé sous le charme de Gaetano Castrovilli. Ce dernier aurait une belle cote de popularité en Italie, et aurait séduit l'Inter, l'AS Rome et le Napoli. D'ailleurs, Gennaro Gattuso, le coach des Azzurri , aurait déjà lancé une offensive au mois de janvier.

Gennaro Gattuso recalé pour Gaetano Castrovilli cet hiver ?