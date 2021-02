Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cet été, le Barça a une certitude !

Publié le 17 février 2021 à 5h30 par Th.B.

Étant déjà parvenu à trouver un accord avec le FC Barcelone pour arriver libre de tout contrat en provenance de Manchester City, Eric Garcia serait la seule certitude du Barça en marge du mercato estival pour le moment.

Le FC Barcelone traverse une passe financière relativement compliquée en partie en raison de la crise économique engendrée par le Covid-19. Mais pas seulement. En effet, les choix effectués sur le marché des transferts et les salaires particulièrement élevés ont conduit à cette situation et à une obligatoire de baisse des revenus des salariés et joueurs du Barça à plusieurs reprises. L’évocation du terme faillite a été notée l’automne dernier. De quoi en dire long sur l’actualité financière du FC Barcelone et de compliquer toute projection pour le prochain mercato estival.

Eric Garcia assuré d’être blaugrana