Mercato - Barcelone : Pochettino, Xavi... Le Barça a les idées claires pour l'après-Setién !

Publié le 15 août 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Après la lourde défaite du Barça contre le Bayern, il ne ferait plus aucun doute que Quique Setién sera remercié. Pour remplacer son entraineur, la direction du FC Barcelone aurait une short-list de trois noms composée de Xavi, Mauricio Pochettino et Ronald Koeman avec lesquels elle maintiendrait le contact.

La déroute contre le Bayern devrait laisser de grosses traces. Ce vendredi soir, le FC Barcelone s'est effondré et s'est incliné 8 buts à 2 en quart de finale de la Ligue des Champions. Une lourde défaite qui devrait avoir de lourdes conséquences. Comme l'a annoncé Gerard Piqué, le Barça doit procéder à un énorme ménage pour sortir de cette spirale infernale, que ce soit au niveau du staff technique, des joueurs ou de la direction. Interrogé après la désillusion face au Bayern, l'Espagnol a même reconnu qu'il était prêt à faire ses valises pour le bien du FC Barcelone : « Tout le monde devrait y réfléchir, le club a besoin de changements, je ne parle pas de l'entraîneur, ni des joueurs, je ne veux désigner personne, structurellement l'équipe, le club a besoin de toutes sortes de changements, parce que ce n'est pas la première fois que cela nous. (...) Personne n'est indispensable, je suis le premier à m'offrir, si du sang neuf doit être injecté pour changer cette dynamique, je suis le premier à partir, car je pense que nous avons touché le fond. Nous devons tous nous regarder et réfléchir en interne et décider ce qui est le mieux pour le club, ce qui est le plus important » . Après Gerard Piqué, Quique Setién s'est également exprimé.

«La réalité est que cela ne dépend pas de moi»

Alors qu'il serait condamné à quitter le FC Barcelone, Quique Setién a expliqué qu'il laissait sa direction décider de son sort. « La vérité est que c'est une défaite extrêmement douloureuse. C’est beaucoup trop de buts. Il est vrai que beaucoup d'entre eux étaient probablement mérités. L'équipe a été débordée à de nombreuses reprises. La force de cette équipe nous a dépassés. Je ne suis ici que depuis huit mois. Quand Piqué fait une réflexion de la sorte et que cela vient de lui, c’est qu’il y a du vrai. La réalité est qu'il y a une énorme frustration. Il ne reste plus qu'à tirer des conclusions et à prendre des décisions. Je pense que tout est frais pour penser à continuer ou pas. La réalité est que cela ne dépend pas de moi. Nous devons y réfléchir posément, en tenant compte de la situation et de l'importance de cette humiliante et douloureuse défaite pour Barcelone » , a-t-il estimé.

Le Barça toujours en contact avec Xavi, Pochettino et Koeman ?