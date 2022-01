Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembele a annoncé sa décision !

Publié le 28 janvier 2022 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele serait de plus en plus proche d'un départ. Toutefois, le champion du monde français aimerait prolonger avec le Barça et il l'aurait fait savoir dernièrement.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembele est de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, l'international français peinerait à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. Une situation qui pourrait provoquer son départ dès cet hiver. En effet, la direction du Barça aurait décidé de vendre Ousmane Dembele d'ici la fin du mois de janvier, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement le 1er juillet. De son côté, l'ancien du Borussia Dortmund et son agent, Moussa Sissoko, ne seraient pas contre un départ lors de ce mercato selon les dernières informations de la Cadena Ser . Toutefois, Ousmane Dembele préférerait tout de même parapher un nouveau bail avec le Barça.

Ousmane Dembele veut prolonger avec le Barça