Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion décisive pour Lautaro Martinez ?

Publié le 20 janvier 2021 à 17h00 par A.D.

Depuis le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services de Lautaro Martinez. Toutefois, le buteur de l'Inter serait de plus en plus proche de prolonger avec l'Inter. Et pour ce nouveau contrat, cela se passerait maintenant.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a décidé de révolutionner son effectif. Alors qu'il s'est séparé de Luis Suarez, le club catalan aurait souhaité faire de Lautaro Martinez son digne successeur. Mais faute de moyens suffisants, le Barça n'est pas parvenu à boucler cette affaire. Malgré son échec sur ce dossier, l'écurie blaugrana n'aurait pas oublié l'idée de recruter Lautaro Martinez. Toutefois, ses espoirs pourraient bientôt être brisés.

Les agents de Lautaro Martinez au siège de l'Inter ?

Selon les informations de Calciomercato.it , Lautaro Martinez pourrait très bientôt prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2023. A en croire le média transalpin, les représentants du buteur argentin seraient arrivés au siège de l'Inter ce mercredi après-midi aux alentours de 15h15 pour rencontrer la direction des Nerazzurri. Les têtes pensantes milanaises et le clan Lautaro Martinez auraient programmé ce rendez-vous pour discuter d'un renouvellement de contrat. Sur son compte Twitter , Nicolo Schira a confirmé la tendance. Comme l'a indiqué le journaliste italien, il y aurait bel et bien une réunion en cours entre les différentes parties pour évoquer une prolongation Lautaro Martinez et un futur bail de 5M€ nets annuels, plus bonus. La balle serait désormais dans le camp de l'Inter, qui aurait gelé toutes les opérations jusqu'à aujourd'hui.