Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Coutinho ?

Publié le 22 janvier 2020 à 12h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas être conservé par le club bavarois qui ne serait pas satisfait de ses prestations cette saison.

« Je compte rester ici pendant un an et je me concentre sur ce moment. Mais si tout se passe bien, j'aimerais rester », confiait Philippe Coutinho (27 ans) en décembre dernier, affichant donc son souhait de rester au Bayern Munich la saison prochaine. En attendant, le milieu offensif est prêté par le FC Barcelone, où son contrat initial court jusqu’en juin 2023. Et Coutinho pourrait finalement se diriger vers un retour au Barça l’été prochain…

Le Bayern ne voudrait plus de Coutinho