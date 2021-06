Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Haaland... Les gros regrets du Barça avec Ousmane Dembélé

Publié le 16 juin 2021 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 16 juin 2021 à 12h41

Recruté en panique après le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé a coûté une petite fortune au FC Barcelone. Le transfert du Français est estimé à 135M€ bonus compris, et son passage en Catalogne peine jusqu’ici à justifier ce montant, de quoi faire regretter aux dirigeants cette opération.

En 2017, un vent de panique soufflait du côté du FC Barcelone. Malgré la volonté de conserver Neymar, le club culé était contraint de laisser filer sa star brésilienne vers le PSG après le paiement de sa clause libératoire fixée à 222M€. À moins d’un mois de la fin du mercato, un renfort de taille était ainsi attendu en Catalogne pour succéder à l’ancien numéro 11, et c’est vers Ousmane Dembélé qu’a décidé de se tourner le conseil d’administration de l’époque, dirigé par Josep Maria Bartomeu. Tout est allé très vite pour le natif de Vernon, trop peut-être. Après avoir explosé au Stade Rennais le temps d’une saison, Ousmane Dembélé se fait remarquer au Borussia Dortmund et prend le chemin du Camp Nou pour 105M€ + 40M€ de bonus dans une opération qui a tout l’air d’un panic buy de la part du FC Barcelone, encore sous le choc du transfert de Neymar vers le PSG. Un recrutement aujourd’hui regretté par le club.

Le Barça regrette le transfert de Dembélé

Quatre années après son arrivée, Ousmane Dembélé peine toujours à faire l’unanimité au FC Barcelone. L’international tricolore n’a inscrit que 30 buts et délivré 21 passes décisives en 118 rencontres disputées, la faute à des blessures répétées empêchant les Blaugrana de pouvoir compter sur lui. Il aura fallu attendre cette saison pour voir Dembélé enchaîner les rencontres, mais cela ne permet pas de rentabiliser l’énorme investissement réalisé par l’entité catalane en 2017. À ce jour, le Barça a déboursé au total 135M€ bonus compris pour le champion du monde tricolore, ce que certains ont toujours du mal à digérer en interne. « Cela ne peut pas se reproduire. C'est l'une des opérations les plus ruineuses qui ait été faites », insiste-t-on au sein du club, dans des propos relayés par Goal Espagne . Plus que les prestations irrégulières de Dembélé depuis son arrivée, le Barça regretterait principalement le fait d’avoir cédé aux exigences du Borussia Dortmund pour un joueur sans grande expérience, âgé de 20 ans, acheté 15M€ une saison auparavant par le club de la Ruhr alors que le Barça aurait pu à ce moment-là se positionner. Aux yeux du nouveau conseil d’administration, le "cas Dembélé" ne peut pas se reproduire aujourd’hui, et pas seulement en raison de la situation financière délicate dans laquelle se retrouve le FC Barcelone aujourd’hui. « C'est un échec du projet. Ce n’est pas seulement pour l'impact négatif que cela a eu sur les comptes déjà appauvris de l'entité, mais parce qu'il laisse en très mauvaise posture l'ancienne direction sportive et toute sa structure », explique-t-on au Barça. Le manque d'audace concernant le recrutement de jeunes joueurs est ainsi pointé du doigt en interne, et l’exemple d’Erling Haaland serait aujourd’hui regretté : « Vous ne pouvez pas aller signer Haaland à Dortmund. Le club aurait dû le faire à Salzbourg ». Comme avec Dembélé, le BVB est assuré de réaliser une grosse plus-value avec le phénomène norvégien, acheté 20M€ et désormais estimé à plus de 100M€. L’une des missions de Joan Laporta, élu à la tête du club en début d'année, sera d’améliorer la structure sportive de l’écurie blaugrana pour éviter la répétition de ces erreurs, avec la présence de Mateu Alemany, Jordi Cruyff et Ramon Planes dans l’organigramme.

Laporta n’est pas au bout de ses peines