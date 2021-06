Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo et Al-Khelaïfi ne font pas de cadeau !

Publié le 16 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé nourrissent chacun de disputer les Jeux Olympiques cet été à Tokyo, le PSG aurait tranché.

Actuellement, Neymar dispute la Copa America avec le Brésil tandis que Kylian Mbappé représente l’équipe de France à l’Euro. Alors que l’été sera donc court pour les deux joueurs du PSG, il ne voudrait pas forcément prendre de repos après leur compétition. En effet, chacun a déjà exprimé son envie de défendre les couleurs de son pays aux Jeux Olympiques qui se disputeront à Tokyo cet été. Toutefois, les clubs n’ayant pas l’obligation de céder leurs joueurs pour cet événement, le PSG ne devrait pas répondre à la demande de Neymar et Mbappé.

« Utopique »