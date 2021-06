Foot - PSG

PSG - Clash : Ces grandes précisions sur les dessous de l’affaire Mbappé-Giroud !

Publié le 15 juin 2021 à 16h30 par T.M.

Ce mardi, la France lance son Euro avec un choc face à l’Allemagne. Un match pour lequel la préparation a été parasitée par la polémique entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Et si cela semble aujourd’hui oublié, il y a tout de même eu certaines explications en coulisse.

Auteur d’un doublé face à la Bulgarie pour le dernier match de préparation, Olivier Giroud n’était pas forcément satisfait après la rencontre. En effet, l’attaquant de l’équipe de France avait expliqué qu’il n’était pas forcément satisfait de ne pas être tout le temps servi. Une critique directement adressée à Kylian Mbappé, qui n’aurait pas forcément bien pris. En conférence de presse, l’attaquant du PSG a d’ailleurs fait savoir qu’il aurait préféré que Giroud lui dise cela en face, plutôt que de l’apprendre dans les médias. La polémique a donc enflé et par conséquence, la préparation pour le choc face à l’Allemagne n’a pas été la meilleure dans le groupe France. Mais aujourd’hui, on serait passé à autre chose. « Bien sûr que c'est oublié. Dans la vie, il ne faut pas toujours rester comme ça et s'apitoyer sur son sort. On aura besoin de lui, comme des 25 autres joueurs. On ne va pas laisser un ou deux joueurs sur le côté pour des broutilles », a notamment fait savoir Kylian Mbappé pour TF1 à propos de cette polémique naissante avec Olivier Giroud.

« Cela a été arrangé très rapidement »