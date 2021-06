Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a dressé son plan de vol pour Dembélé !

Publié le 16 juin 2021 à 1h30 par A.D. mis à jour le 16 juin 2021 à 10h00

Alors que la Juventus aurait formulé une offre à Ousmane Dembélé, le FC Barcelone compterait bouger rapidement pour prolonger son attaquant, ou du moins connaitre le plus rapidement possible ses intentions. Dans le cas où les négociations n'iraient pas dans le bon sens, Joan Laporta envisagerait d'écouter les offres pour cet été, même s'il serait conscient de pas pouvoir récupérer une grosse enveloppe pour une vente d'Ousmane Dembélé cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé pourrait faire ses valises et partir librement et gratuitement dans un an s'il ne prolonge pas. Conscient de la situation, la Juventus serait à l'affût et aurait même déjà lancé une offensive. Selon les informations de Catalunya Radio , les Bianconeri seraient déterminés à récupérer Ousmane Dembélé pour 0€ et aurait formulé une offre de 9M€, plus bonus, pour un engagement de 5 saisons au joueur.

Laporta veut être fixé au plus vite pour Dembélé