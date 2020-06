Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bataille est lancée en coulisses pour Todibo !

Publié le 27 juin 2020 à 15h00 par La rédaction

Actuellement prêté à Schalke 04, Jean-Clair Todibo ne devrait pas retourner au FC Barcelone à l’issue de la saison. Poussé vers la sortie, le défenseur français verrait 5 clubs lui ouvrir les portes.

Le prochain mercato du FC Barcelone s’annonce très mouvementé. Toutefois, pour boucler des opérations chaudes comme celle de Lautaro Martinez, le club catalan devra d’abord vendre certains de ses joueurs pour remplir les caisses, bien vides à cause de la crise financière liée au coronavirus. Ainsi, Jean-Clair Todibo, pensionnaire du Barça mais actuellement prêté à Schalke 04, serait poussé vers la porte de sortie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que de nombreux clubs répondent à l’appel.

5 clubs se sont positionnés !