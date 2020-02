Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi va devoir prendre une grande décision…

Publié le 15 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Son avenir au FC Barcelone semble actuellement très incertain, et pourtant Lionel Messi devra rapidement trancher à ce sujet comme l’a indiqué son sélectionneur national, Lionel Scaloni.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone court jusqu’en juin 2021, Lionel Messi (32 ans) disposerait d’une clause dans son bail qui lui permettrait de pouvoir quitter librement le club catalan à l’issue de la saison. De plus, son récent accrochage avec Eric Abidal a rajouté de l’huile sur le feu, et Messi n’a pas encore clarifié les choses quant à son avenir au Barça. Cette situation fait couler beaucoup d’encre en Espagne, et l’attaquant du FC Barcelone a reçu un nouveau message fort à ce sujet…

« Il devra bientôt décider »