Mercato : Messi, Neymar… Pourquoi le FC Barcelone peut tout perdre

Publié le 8 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Alors que le feuilleton Neymar est reparti de plus belle ce lundi, le Brésilien ne devrait certainement pas quitter le PSG cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Le club blaugrana est en proie à de grosses difficultés financières qui seraient d’ailleurs en partie susceptibles de ne pas faciliter la prolongation de Lionel Messi. Explications.

Grâce à Lionel Messi et aux prouesses sportives effectuées lors de l’ère Pep Guardiola et du triplé de 2015 avec Luis Enrique, le FC Barcelone a bâti un empire. Aujourd’hui, le Barça est le club qui a « le plus de revenus dans le monde » . Voici le message que Josep Maria Bartomeu a fait passer en mars dernier, moment où le football venait d’être mis à l’arrêt afin d’éviter la propagation du Covid-19. « Le Barça est le plus grand club du monde. Le fait que les revenus soient réduits, comme tout le monde, ne nous empêche pas d'être le club qui a le plus de revenus dans le monde. Ceux qui disent que le Barça est très mal, je leur dis qu'à la fin, au 30 juin, nous continuerons à être le club qui a le plus de revenus, mais moins parce que tout le monde baisse » . Le président du FC Barcelone assurait alors aux socios blaugrana un mercato estival au cours duquel des recrues allaient déposer leurs valises au Camp Nou. Néanmoins, cette crise sanitaire a poussé le FC Barcelone à trouver un accord avec le vestiaire pour une réduction de 70% des salaires et la saison prochaine, les joueurs devraient également faire des concessions financières pour la bonne santé du club. Il est alors difficile d’imaginer dans ces circonstances délicates que des opérations XXL comme le transfert de Lautaro Martinez et surtout le retour de Neymar puissent avoir lieu sans un gros dégraissage lors du mercato.

Neymar, un rêve impossible…

Ce lundi, Mundo Deportivo a fait une mise à jour dans le feuilleton Neymar qui perdait de la vitesse ces dernières semaines, le FC Barcelone ne semblant pas être en mesure de débourser une somme supérieure à 100M€ pour convaincre le PSG de céder sa star auriverde. Dans ses colonnes du jour, le média ibérique a révélé en outre que Neymar aurait confié à ses coéquipiers parisiens, ceux avec qui il entretient une relation privilégiée, qu’il souhaitait « absolument retourner au Barça » . Mais quand bien même la détermination de Neymar resterait sans pareille, à l’instar de l’été dernier si l’on en croit les informations de Mundo Deportivo, comment le FC Barcelone pourra-t-il s’attacher les services de Neymar alors que le comité de direction blaugrana semble peiner à trouver un terrain d’entente avec l’Inter pour le transfert de Lautaro Martinez ? À moins d’un gros dégraissage en amont, le FC Barcelone ne pourrait bouger le petit doigt sur le marché cet été. Ce qui aurait de fortes chances d’avoir à termes de grosses répercussions…

La dissolution du comité, la prolongation de Messi compliquée