Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait tranché pour sa succession !

Publié le 16 mars 2020 à 22h00 par A.D.

Pour dénicher le successeur d'un Luis Suarez vieillissant, le FC Barcelone s'activerait en coulisses. De son côté, le numéro 9 du Barça serait plus que favorable à l'arrivée d'un nouveau buteur.

Luis Suarez serait impatient de voir un nouveau buteur rejoindre le FC Barcelone. Alors qu'il a soufflé ses 33 ans bougies, le numéro 9 du Barça n'a plus les jambes de ses 20 ans. D'ailleurs, l'international uruguayen, qui est actuellement blessé, n'est pas épargné par les pépins physiques cette saison. Pour suppléer et assurer la succession de Luis Suarez, le club blaugrana aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Lautaro Martinez, Timo Werner ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. Et à en croire les indiscrétions de Sport.es , Luis Suarez, lui-même, militerait en interne pour le recrutement d'un nouvel attaquant de pointe de classe mondiale.

Luis Suarez prêt à ouvrir grand les bras à son successeur ?