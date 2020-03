Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 16 mars 2020 à 13h00 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Luis Suarez voudrait absolument poursuivre son aventure au FC Barcelone. Le buteur uruguayen pourrait obtenir gain de cause s'il disputait 60% des matchs du Barça lors de l'exercice 2020-2021.

Luis Suarez voudrait à tout prix prolonger avec le FC Barcelone. Arrivé à l'été 2014, El Pistolero ne voudrait en aucun cas quitter le Barça de si tôt. Comme il l'a clairement expliqué, Luis Suarez, qui sera en fin de contrat en juin 2021, voudrait absolument rester dans le club blaugrana et aurait un moyen d'exaucer son souhait : « Je suis heureux ici et ma famille aussi. Je suis là où j'ai toujours voulu être et je me sens utile. Maintenant, la décision doit venir du club, ils connaissent ma prédisposition. Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi. Il y a aussi l'option disponible pour l'année prochaine. Si je joue 60% des matchs pour lesquels je suis disponible, je prolonge automatiquement » , a-t-il déclaré à RAC 1 à la fin du mois de février.

Luis Suarez n'aurait d'yeux que pour le Barça