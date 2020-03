Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi pourrait jouer un rôle capital dans le dossier Neymar !

Publié le 16 mars 2020 à 12h45 par La rédaction

Le FC Barcelone chercherait toujours à recruter Neymar. Et le club catalan, pourrait lancer les grandes opérations notamment pour faire plaisir à Lionel Messi. Explications.

Après avoir fait le forcing pour essayer de recruter Neymar lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone pourrait de nouveau retenter sa chance sur ce dossier. Le club catalan aurait toujours la ferme intention de rapatrier l’attaquant du PSG à l’occasion du prochain mercato estival et ce, même si Sport indique ce lundi que l’entourage de Neymar envisagerait un avenir à Paris. Toutefois, la saison du FC Barcelone pourrait être déterminante et forcer le club catalan à lancer les grandes manœuvres sur ce dossier.

Bartomeu forcé de recruter Neymar à cause de… Messi ?