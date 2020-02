Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez fait une annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 28 février 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

Initialement engagé jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Luis Suarez pourrait finalement prolonger son contrat au club par le biais d’une clause dont il a révélé l’existence ce vendredi.

Ce n’est plus un secret pour personne, la direction du FC Barcelone se pencherait déjà sur la succession de Luis Suarez (33 ans) et ciblerait à cet effet plusieurs buteurs de renom comme Lautaro Martinez (Inter Milan), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ou encore Timo Werner (RB Leipzig). En attendant, le contrat de Suarez court jusqu’en juin 2021 avec le Barça, et dans un entretien accordé ce vendredi à la RAC 1 , le numéro 9 uruguayen a même révélé l’existence d’une clause qui pourrait lui permettre de prolonger automatiquement avec Barcelone.

« Si je joue 60% des matchs la saison prochaine, je prolonge »