Mercato - Barcelone : Luis Suarez a peut-être trouvé un point de chute XXL...

Avec la révolution qui se profile au FC Barcelone, l’avenir de Luis Suarez semble plus que jamais remis en cause. Pas vraiment apprécié par Ronald Koeman et en perte de vitesse, l’international uruguayen aurait été prié de se trouver un nouveau club dès cet été, lui qui était initialement libre à la fin de la nouvelle saison…

Luis Suarez ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Après l’humiliation subie en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l’international uruguayen se retrouve lié à la grande révolution souhaitée par Ronald Koeman, arrivé à la tête de l’équipe suite à l’éviction de Quique Setien. Le Néerlandais aurait fait savoir au Pistolero qu’il ne souhaitait pas le conserver, et comme révélé par le10sport.com , le PSG reste attentif à sa situation, sur commande de Doha. Cependant, une autre destination semble se profiler pour Luis Suarez…

La Juventus, une destination viable ?

Ainsi, comme révélé par Sky Sports , Andrea Pirlo serait actuellement en train de préparer la succession de Gonzalo Higuain du côté de la Juventus. Dans ce contexte, les Bianconeri auraient ciblé le profil de Luis Suarez pour remplacer l’international argentin, alors que le Pistolero serait en train de négocier ses indemnités de départ du côté du FC Barcelone, qui aurait déjà identifié plusieurs successeurs potentiels (Ciro Immobile, Gabriel Jesus…). " Pipita " Higuain devrait être libérer de son contrat, et Suarez pourrait représenter une solution viable, même si la priorité de Pirlo semble toujours être Edin Dzeko pour son attaque…

