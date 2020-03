Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les négociations à l’arrêt dans ce dossier à 111M€ ?

Publié le 16 mars 2020 à 14h30 par D.M.

Les discussions portant sur un possible transfert de Lautaro Martinez au FC Barcelone seraient pour l’heure suspendues notamment en raison de la pandémie de coronavirus.

Le FC Barcelone se serait mis à la recherche d’un attaquant dans l’optique du prochain mercato estival. Plusieurs noms sont évoqués pour occuper ce rôle à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang, Timo Werner ou encore Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter serait même l’objectif numéro un du FC Barcelone qui pourrait payer sa clause libératoire fixée à 111M €. Et afin de finaliser le plus rapidement possible l’arrivée de Lautaro Martinez, le club catalan aurait lancé des « mouvements décisifs » dans ce dossier selon des informations de Sport .

Le coronavirus complique les discussions