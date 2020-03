Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan à la Cristiano Ronaldo pour Paul Pogba ?

Publié le 16 mars 2020 à 14h15 par A.D.

La Juventus, qui aurait fait de Paul Pogba sa priorité, serait déterminé à jouer un mauvais tour au PSG. Pour mener à bien ce dossier, La Vieille Dame serait prête à mettre en place un plan à la Cristiano Ronaldo.

La Juventus serait prête à mettre les petits plats dans les grands pour Paul Pogba. Depuis son départ de Turin, le champion du monde français manquerait terriblement à La Vieille Dame . Lors des dernières fenêtre de transferts, les Bianconeri auraient tenté à plusieurs reprises de rapatrier Paul Pogba, mais ils auraient fait face à l'intransigeance de Manchester United. Malgré tout, le club emmené par Maurizio Sarri n'aurait pas oublié l'idée de retrouver La Pioche . Et pour obtenir gain de cause, et devancer le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, la Juve aurait décidé de mettre le paquet.

La Juve sur le point de casser sa tirelire pour Pogba ?