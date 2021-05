Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte de l'OL est toujours ouverte pour Memphis Depay !

Publié le 21 mai 2021 à 20h30 par La rédaction

Memphis Depay devrait quitter l’OL à la fin de la saison. L’attaquant néerlandais arrive au terme de son contrat et devrait rejoindre librement un gros club d’Europe cet été, et particulièrement le FC Barcelone. Ce vendredi en conférence de presse, c’est son coéquipier Houssem Aouar et son entraîneur Rudi Garcia, qui se sont exprimés sur le sujet.

Ce n’est plus un secret pour personne, Memphis Depay s’apprête à quitter l’OL cet été. L’attaquant néerlandais sera libre en juin prochain et ne devrait pas renouveler son aventure lyonnaise. Approché notamment par le FC Barcelone, Memphis Depay n’a pas encore communiqué sur sa future destination, ne révélant juste qu'il y a un intérêt du Barça ainsi que d'autres clubs comme il l'a révélé à L'Équipe et préfère rester concentré sur la fin du championnat avec l’OL. En attendant son annonce, Rudi Garcia et Houssem Aouar se sont eux exprimés ce vendredi en conférence de presse sur le cas du Néerlandais.

« Ça va être spécial pour nous, pour lui et puis pour le club »

Houssem Aouar souhaite avant tout le bonheur à son ami Memphis Depay, peu importe où il ira. « C’est un ami donc forcément ça me fait quelque chose. On a passé de très bons moments ici, il a énormément apporté au club, à l’équipe, et il m’a énormément apporté aussi, donc forcément ça va faire quelque chose. Après, si c’est ce qu’il souhaite, et que ça le rend heureux, c’est tout ce qui m’importe. Donc forcément, je serai très content de son départ s’il est là où il veut. Forcément ça va être spécial pour nous, pour lui et puis pour le club. » , a confié le milieu de terrain relayeur de l'OL en conférence de presse ce vendredi, d’après des propos rapportés par beIN SPORTS .

« Il pourra soit partir la tête haute, soit envisager la proposition de l’OL »