Mercato - Barcelone : L’énorme mea culpa de Dani Alves sur son retour au Barça !

Alors qu’il avait assuré ces dernières heures qu’il ne serait pas revenu au FC Barcelone si Josep Maria Bartomeu avait toujours été le président du club à la place de Joan Laporta, Dani Alves a été rattrapé par la réalité et a dû s’excuser sur son compte Twitter pour ses propos.

Courant novembre, dans la foulée de la nomination de Xavi Hernandez, Joan Laporta a pu rapatrier une autre ancienne gloire du FC Barcelone. En effet, libre depuis la résiliation de son contrat à Sao Paulo pour des raisons financières, Dani Alves débarquait alors au Camp Nou en claquettes avec un grand sourire comme si ses retrouvailles avec le FC Barcelone étaient dans un coin de sa tête depuis un bon moment. « Je remercie toujours le football parce qu’il m’a ramené à un endroit où je voulais revenir depuis cinq ans. Je suis parti de Barcelone pour aller à la Juve. Dans ma tête c’était : « Fais des saisons incroyables à la Juventus et reviens au Barça. Ça n’a pas marché, je suis allé au PSG, je me suis dit la même chose, mais ça n’a pas fonctionné. Je suis allé à Sao Paulo avec la même mentalité. Ce qui est difficile pour un joueur qui au rentre au Brésil de pouvoir revenir dans un grand club comme le Barça. Et quand tout le monde pensait que j’étais fini, que je ne pouvais pas revenir en Europe. Le football a dit : « hum hum ». (Ndlr il hoche la tête pour dire non). Toi, tu retournes dans un grand club. Toi, tu ne mérites pas que les gens pensent que tu es fini. Toi, tu retournes dans un grand club parce que c’est ce que tu mérites ». Et à l’occasion d’une interview pour Alkass Sports Channels , Dani Alves a révélé qu’il ne serait pas revenu si le prédécesseur de Joan Laporta à la présidence, à savoir Josep Maria Bartomeu avait été en poste. « Je n'aurais pas accepté une offre de sa part, je suis parti quand il était président et cela n'avait pas de sens de revenir travailler avec lui ».

Une discussion entre Bartomeu et Alves datant de 2019 fuite !

Cependant, la vérité semble être tout autre. Le journaliste Victor Malo a partagé ce vendredi des messages envoyés sur WhatsApp entre Dani Alves et Josep Maria Bartomeu remontant aux 18 et 19 mai 2019, soit quelques jours avant son départ du PSG :



« M. le Président, tout va bien ? Je veux y retourner, je veux retourner chez moi et je veux jouer la Coupe du monde 2022 en tant que joueur du Barça !!!!. Mettons notre fierté de côté, nous avons besoin les uns des autres et nous le savons !!!!. Salutations ! ». Ce à quoi Bartomeu avait répondu. « Salut Dani, pour revenir, pas de problème, mais les entraîneurs du Barça devraient être contents. As-tu parlé à Abidal ? Gros câlin, Barto ». Par la suite, Alves a tout simplement dit « Je peux lui parler si vous voulez ». Ancien président du FC Barcelone, Bartomeu a alors rétorqué : « J'informe Abi et toi que vous vous appelez ».

Dani Alves fait ses excuses…

Après avoir témoigné de la fuite de cette conversation, Dani Alves a utilisé son compte Twitter afin de faire son mea culpa. « Pour ceux qui tiennent au Barça, nous faisons tout ce qu'il faut... mais la vie sait ce que chacun de nous mérite. Désolé... Merci ». a simplement rédigé le nouveau latéral droit du FC Barcelone. Le voile s’est levé sur la vérité.