Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce de Ronald Koeman sur l’avenir du Barça !

Publié le 13 septembre 2021 à 19h10 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a témoigné des départs de cadres et de pépites lors du dernier mercato, Ronald Koeman demeure certain que l’avenir s’annonce radieux pour le Barça. Et notamment en raison des multiples talents et étoiles montantes du football et ce, tant qu’il sera en poste.

Bien que le FC Barcelone ait cet été perdu certains éléments forts de son effectif à l’instar de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann ou certaines pépites en devenir comme Ilaix Moriba et Emerson Royal, le Barça n’aurait pas vraiment à s’en faire à terme selon Ronald Koeman. En effet, l’entraîneur du FC Barcelone peut toujours compter sur des joueurs au talent hors normes à l’instar de Pedri et d’Ansu Fati, que ce soit dans l’immédiat ou à l’avenir.

« Grâce à moi, ce club a de l’avenir »