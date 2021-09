Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est passé à côté d’une énorme opération !

Publié le 13 septembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait pu voir Hector Bellerin effectuer son grand retour par l’intermédiaire d’un échange de joueurs dans lequel Emerson Royal aurait pu faire partie. Néanmoins, Mikel Arteta aurait fait capoter cette opération.

En toute fin de mercato, le FC Barcelone a été contraint de céder Emerson Royal qui avait pourtant été présenté quelques semaines auparavant à Tottenham pour une somme de 25M€ avec des bonus allant jusqu’à 7M€. De quoi laisser un goût amer au latéral droit qui s’était enflammé pour son arrivée au Barça où il allait évoluer comme son idole Dani Alves. Cependant, la destination de l’international brésilien aurait pou être bien différente.

Arteta aurait fait tomber à l’eau un échange entre Arsenal et le Barça !