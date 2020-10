Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lenglet, De Jong… Le Barça lance une opération colossale !

Publié le 19 octobre 2020 à 17h30 par Th.B.

Alors que l’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas réglé, le FC Barcelone compterait récompenser les bonnes performances de certains de ses cadres. La prolongation de Marc-André Ter Stegen serait déjà bouclée. À présent, le Barça tiendrait à en faire de même avec Clément Lenglet et Frenkie de Jong.

Au coeur du cyclone au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu doit éteindre plusieurs feux. Le club culé étant toujours en proie à certaines difficultés financières en partie dues aux répercussions du Covid-19, le président blaugrana essaierait d’obtenir l’aval des joueurs pour une nouvelle réduction des salaires après la première effectuée en mars dernier. Le vestiaire ne serait pas pour une telle opération selon la presse espagnole et l’aurait fait savoir aux dirigeants par l’envoi d’un burofax. Tous, à l’exception de Marc-André Ter Stegen, Clément Lenglet, Frenkie de Jong ainsi que Gerard Piqué selon As . Outre ce problème financier, Bartomeu fait face à une motion de censure et se trouve sous le feu des projecteurs concernant le dossier Lionel Messi. Comme le capitaine du FC Barcelone le révélait à Goal au début du mois de septembre, il a été forcé de rester parce que le président catalan n’avait pas tenu sa parole. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Messi semble effectivement proche de quitter son club de toujours alors que Manchester City notamment serait prêt à saisir la moindre opportunité. Certes, la prolongation de Lionel Messi semble se compliquer, mais Josep Maria Bartomeu aurait d’autres cordes à son arc afin d’apaiser la colère des supporters.

Grosse satisfaction en vue avec Ter Stegen…

Faute de voir une lueur d’espoir avec Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait rapidement diffuser une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux pour les socios blaugrana. En effet, depuis le printemps dernier, le Barça ferait des pieds et des mains auprès du clan Ter Stegen afin de prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022. Et à en croire les informations divulguées par Goal , les dirigeants barcelonais seraient parvenus à boucler ce dossier. Bien que la durée de son nouveau contrat n’ait pas été divulguée, un accord total entre les différentes parties aurait été trouvé et une annonce imminente serait programmée. Mais Marc-André Ter Stegen ne serait que le commencement dans l’opération prolongation du Barça .

… Avant les prolongations de Lenglet et De Jong ?