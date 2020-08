Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le recrutement du Barça… reporté à 2021 ?

Publié le 9 août 2020 à 5h00 par T.M.

Ayant déjà enregistré le renfort de Miralem Pjanic pour la saison prochaine, le FC Barcelone a d’autres objectifs. Mais avec la situation économique actuelle, ces dossiers pourraient finalement être reportés.

Au FC Barcelone, un nouveau chapitre devrait débuter cet été. Pour cela, le club catalan souhaiterait renouveler son effectif et donner plus de place aux jeunes comme Riqui Puig ou Ansu Fati. Mais pour donner ce nouveau souffle, de nouveaux joueurs sont également espérés et le recrutement a d’ores et déjà commencé avec le renfort de Miralem Pjanic. Toutefois, sévèrement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le Barça n’a pas une totale marge de manoeuvre pour continuer son marché. Ainsi, alors qu’Eric Garcia et Lautaro Martinez sont clairement identifiés comme les priorités, il pourrait bien falloir attendre avant de les voir débarquer au Camp Nou.

Un recrutement remis à plus tard ?