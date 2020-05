Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le gros coup de l’été du Barça sur le point d’être bouclé !

Publié le 19 mai 2020 à 20h30 par T.M.

Avec les conséquences financières causées par le coronavirus, le FC Barcelone a quelque peu dû revoir ses plans quant au mercato estival. Il n’empêche que le club catalan voudrait frapper fort et le gros coup du Barça serait sur le point de se conclure.

A quoi ressemblera le mercato estival du FC Barcelone ? Après avoir recruté Antoine Griezmann et Frenkie De Jong l’été dernier, le club catalan souhaitait encore frapper très fort. Le Barça voyait ainsi les choses en grand, prévoyant de revenir à la charge pour Neymar, après l’échec rencontré avec le PSG l’été dernier, tout en se tournant vers Lautaro Martinez, considéré comme le successeur idéal de Luis Suarez. Un mercato XXL était donc prévu au Camp Nou, mais le coronavirus est passé par là, vidant les caisses du Barça. Actuellement, la direction catalane chercherait différentes solutions pour renflouer les caisses, ayant mis de nombreux joueurs en vente. Mais les moyens devraient être réduits, obligeant alors l’actuel premier de Liga à faire des choix et à revoir ses priorités. A Barcelone, on se serait ainsi fait une raison pour Neymar, donnant alors la priorité à Lautaro Martinez. Mais reste encore à trouver un terrain avec l’Inter Milan, qui a d’ailleurs fixé à 111M€ la clause libératoire de son buteur.

« L’énorme optimisme » du Barça…

Ces dernières semaines, le FC Barcelone s’attèle donc pour trouver un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de Lautaro Martinez. Des négociations compliquées étant donné que les positions des deux clubs divergent au sujet de la formule pour réaliser cette opération. Toutefois, le club catalan pourrait bien toucher au but, c’est en tout cas le message que le Barça ferait passer à l’attaquant argentin. En effet, ce mardi, Francesc Aguilar, journaliste pour Mundo Deportivo , les Blaugrana feraient part d’un « énorme optimisme » concernant la résolution de ce dossier. Que ce soit en offrant plus d’argent ou bien d’autres joueurs, Barcelone fera tout ce qu’il faut pour boucler le transfert de Lautaro Martinez. Reste maintenant à savoir quelles seront ces conditions de cette opération, mais on semble donc toucher au but. La succession de Luis Suarez serait donc quasiment réglée.

Qui après Lautaro Martinez ?

Le FC Barcelone tiendrait donc son gros coup de l’été avec Lautaro Martinez. Mais malgré ses difficultés financières, le club catalan pourrait ne pas s’arrêter là et continuer à se renforcer. Quelles pourraient alors être les prochaines recrues ? Elles pourraient bien venir de la Juventus. En effet, Fabio Paratici l’avait dernièrement reconnu, la Vieille Dame discute avec le Barça. Et une opération XXL pourrait bien se réaliser entre les deux clubs à l’occasion de ce mercato estival. En effet, il est notamment question d’un énorme échange entre Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio d’un côté et Nelson Semedo, Jean-Clair Todibo ou encore Ivan Rakitic de l’autre, alors qu’Arthur Melo, qui plait énormément à la Juventus, n’entend pas bouger de Barcelone cet été.