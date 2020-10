Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi est déjà relancé !

Publié le 18 octobre 2020 à 20h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi pourrait plier bagage et quitter son club de toujours. Les plus grands clubs du monde sont sur le coup, mais une prolongation au FC Barcelone ne serait pas à exclure. Explications.

Lors des ultimes jours du mois d’août, Lionel Messi n’a cessé de faire parler de lui. La presse espagnole lâchait une bombe en assurant que le capitaine du FC Barcelone avait pris une grande décision en envoyant un burofax à ses dirigeants dans lequel il faisait savoir sa volonté d’activer sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat avec le Barça et d’aller voir ailleurs. « Pourquoi ai-je décidé d'envoyer ce burofax ? Le burofax devait rendre la démarche officielle d'une certaine manière. Tout au long de l'année, j'avais dit au président que je voulais partir, que le moment était venu de chercher de nouveaux objectifs et de nouvelles directions dans ma carrière. Il me disait tout le temps : 'Nous allons parler, pas maintenant, ceci et cela', mais rien. Le président ne m'a pas donné le moindre indice de ce qu'il voulait vraiment. Envoyer le burofax signifiait officiellement que je voulais partir et que j'étais libre et que je n'allais pas utiliser l'année optionnelle ». Finalement, le FC Barcelone a refusé de laisser partir Messi à un an de la fin de son contrat alors que son départ à Manchester City semblait imminent. De quoi jeter un froid sur sa dernière saison à Barcelone où il est resté à contrecoeur. Néanmoins, son avenir est très flou.

Manchester City, acte II, mais…

Annoncé comme étant le club le plus apte à s’attacher les services de Lionel Messi lors du dernier mercato, Manchester City ne lâcherait pas l’affaire pour le capitaine du FC Barcelone. En effet, The Daily Mirror estimerait que la situation serait déjà réglée et que son départ chez les Skyblues à la fin de la saison serait bouclé. Néanmoins, selon The Daily Star , Manchester City prévoirait de tenter un coup en janvier en proposant 16,5M€. Dans le même temps, la Juventus, le PSG, Manchester United ou encore Chelsea garderaient un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Messi. Si une opportunité se présentait, nul doute que ces équipes feraient le maximum afin de boucler son arrivée. Cependant, un tout autre scénario pourrait avoir lieu !

… Une improbable prolongation possible ?