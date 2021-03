Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Dembélé prend un énorme tournant !

Publié le 8 mars 2021 à 14h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait perdre Ousmane Dembélé en fin de saison, soit à un an de l’expiration de son contrat. Afin de remédier à cette situation, Joan Laporta aurait fait de la prolongation du Français l’une de ses ultimes priorités.

En l’espace de quelques mois, Ousmane Dembélé a totalement inversé la tendance de son passage jusqu’à peu très mitigé au FC Barcelone. Recruté à l’été 2017 pour combler le vide laissé par le départ de Neymar au PSG. Dembélé a brillé par éclat, a marqué son aventure blaugrana de quelques étincelles comme son but en Supercoupe ou sa percée face à Tottenham en Ligue des champions. Néanmoins, Ousmane Dembélé a connu de multiples coups d’arrêts en raison de blessures récurrentes. Son hygiène de vie et ses retards aux séances d’entraînement ont régulièrement été pointés du doigt par la presse catalane. L’expérience de Dembélé au club culé n’a pas été un long fleuve tranquille comme le principal intéressé l’a lui-même confié à l’occasion d’un entretien accordé au site de l’ UEFA . « J'ai beaucoup changé après mes problèmes physiques. Je le prends comme un challenge maintenant. Cette saison, ça va mieux et j'ai changé beaucoup de choses depuis 2017. J'ai signé pour le meilleur Club du monde et j'ai changé personnellement mais je suis toujours le même. Quand je suis arrivé au Barça, j'étais fragile mais nous avons bien travaillé avec les préparateurs physiques durant de longs mois ». Mais depuis plusieurs semaines, le champion du monde tricolore retrouve son meilleur niveau. De quoi lui ouvrir la porte d’une éventuelle prolongation de contrat au FC Barcelone ?

Ousmane Dembélé enfin chez lui à Barcelone ?

Selon les informations d’ ESPN , divulguées ces derniers jours, Ousmane Dembélé aurait totalement inversé la tendance grâce à ses performances et aux yeux de la section sportive du Barça alors dirigée par Ramon Planes, une prolongation de contrat était dans les tuyaux. Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé pourrait être contraint de quitter cet été si aucun accord ne venait à être trouvé. Cependant, du côté du principal intéressé, une prolongation de contrat serait la bienvenue puisqu’il se sent à son aise en Catalogne avec Lionel Messi. « Leo me donne beaucoup de conseils sur mon positionnement, sur les moments où il faut attaquer, ou temporiser, ou faire la passe. Nous avons des joueurs de classe mondiale dans l'effectif. J'ai aussi eu la chance de jouer avec Iniesta et Suarez qui m'ont beaucoup aidé à mon arrivée. Je me sens bien à Barcelone et dans la vie en général ».

Des performances bientôt récompensées par une prolongation ?