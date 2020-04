Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Messi se précise…

Publié le 23 avril 2020 à 23h30 par La rédaction

Le dossier de la prolongation de Lionel Messi pourrait bien avoir trouvé son explication. Analyse…

Comme analysé par le10sport.com depuis plusieurs semaines, le dossier de la prolongation de Lionel Messi a pris une tournure très politique, le joueur, qui est en conflit avec le président Bartomeu, refusant probablement de prolonger son contrat tant que ce dernier est en place afin de ne pas lui donner un argument pour une éventuelle réélection.

Messi ne prolongera pas avec Bartomeu ?