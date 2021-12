Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de tonnerre se précise avec Ousmane Dembélé !

Publié le 2 décembre 2021 à 21h00 par T.M.

Alors que les derniers échos n’étaient pas les meilleurs concernant la prolongation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, la réunion de ce jeudi n’aurait rien changé.

Au FC Barcelone, on n’a cessé de le répéter ces dernières semaines : la prolongation d’Ousmane Dembélé est une priorité. Le Français est dans sa dernière année de contrat et Joan Laporta veut à tout prix conserver son ailier et ainsi empêcher un départ libre à l’issue de la saison. Les discussions se sont ainsi multipliées entre le Barça et le clan Dembélé, mais jusqu’à présent, aucun accord n’avait pu être trouvé. D’ailleurs, l’agent de l’ancien Rennais n’inspirait pas confiance aux Blaugrana concernant une issue positive.

Pessimisme à Barcelone !