Mercato - Barcelone : Le Barça se mobilise pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 23 février 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est on ne peut plus proche d'un départ libre et gratuit à l'été 2022. Conscients de la situation du numéro 7 du Barça, Xavi et Marc-Andre Ter Stegen ont pris position pour son avenir.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ousmane Dembélé pour pallier le départ de Neymar vers le PSG. Peu épargné par les blessures, le champion du monde français n'a pas pu enchainer les matchs à son plus haut niveau au Barça. Ainsi, il n'a pas du tout rempli sa mission de combler l'absence de Neymar. Poussé vers la sortie à plusieurs reprises, et même lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé n'a jamais trouvé de nouveau point de chute. Sachant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, le FC Barcelone se retrouve aujourd'hui dos au mur. En effet, Ousmane Dembélé quittera le club emmené par Xavi librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne rempile pas. Et une prolongation entre le Barça et son numéro 7 ne semblerait pas du tout être à l'ordre du jour. Ce qui aurait poussé Joan Laporta à envisager une mise au placard pour Ousmane Dembélé. Toutefois, Xavi préfère utiliser son attaquant français lorsqu'il en a besoin malgré sa situation contractuelle.

«S'il n'avait pas été professionnel, ce serait autre chose»

Présent en conférence de presse ce mercredi, Xavi a expliqué son choix d'utiliser Ousmane Dembélé malgré un possible départ libre et gratuit le 1er juillet, et a également profité de la situation pour se prononcer quant à son avenir. « Ousmane Dembélé ? On va voir. Ousmane termine son contrat en juin. Je le vois heureux et il a été un grand professionnel. Sachant qu'il n'allait pas être appelé, il a été professionnel. Il prend soin de lui, il s'entraîne bien, il est positif avec le groupe. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il jouera avec l'équipe. S'il n'avait pas été professionnel, ce serait autre chose. On verra ce qui se passe d'ici la fin de la saison. C'est un joueur que j'aime bien » , a confié le coach du FC Barcelone.

«Nous voulons qu'il continue au Barça»