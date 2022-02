Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Xavi sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 23 février 2022 à 19h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé va quitter le FC Barcelone librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Présent en conférence de presse ce mercredi, Xavi a fait une mise au point sur la situation de son numéro 7.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait prendre le large à l'issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 du Barça est très loin d'une prolongation. Ainsi, il se dirige tout droit vers un départ libre et gratuit à l'été 2022. Alors que sa direction voulait le vendre cet hiver, sans succès, Ousmane Dembélé aurait pu être mis au placard jusqu'à la fin de la saison, mais Xavi en a décidé autrement. Interrogé en conférence de presse ce mercredi, le coach du FC Barcelone a expliqué sa décision et a lâché ses vérités sur l'avenir de son attaquant français.

«On verra ce qui se passe d'ici la fin de la saison, c'est un joueur que j'aime bien»