Mercato - Barcelone : Le Barça est sous le charme de cette pépite !

Publié le 9 janvier 2021 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il est parti en prêt du côté du Real Betis cette saison, Juan Miranda satisferait grandement le FC Barcelone avec ses bonnes performances réalisées chez les Verdiblancos.

Il est difficile pour tout joueur de se faire une place derrière l’indéboulonnable Jordi Alba sur le côté gauche de la défense du FC Barcelone. Plusieurs joueurs se sont cassés les dents dans ce registre, le dernier en date étant Junior Firpo, qui ne joue que très peu et qui est régulièrement annoncé sur le départ du club catalan. De ce fait, pour éviter d’être condamné à rester sur le banc, le jeune Juan Miranda a pris la direction du Real Betis dans le cadre d’un prêt cette saison. Et à en croire les derniers échos parus dans la presse catalane, le FC Barcelone ne serait vraiment pas déçu par les performances de son joueur sous les ordres de Manuel Pellegrini.

Le FC Barcelone suit de près les performances de Juan Miranda au Real Betis !