Mercato - Barcelone : Le Barça d’accord avec deux pistes du PSG ?

Publié le 11 juin 2020 à 9h30 par La rédaction

Annoncés sur le départ de la Juventus depuis plusieurs semaines, Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio, deux pistes de Leonardo pour renforcer le PSG la saison prochaine, seraient déjà d’accord pour rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. Le Barça n’aurait plus qu’à convaincre Arthur Melo d’aller en Italie…

Le dossier semble se préciser. Comme annoncé à maintes reprises par la presse italienne et la presse espagnole, le dossier Miralem Pjanic devrait rythmer ce mois de juin du côté du FC Barcelone. En effet, la Juventus et le Barça se donneraient jusqu’au 30 juin pour boucler ce transfert, alors que le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Blaugranas la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle qui ne viendrait pas seule pour Leonardo et le PSG, puisque d’après les informations de Tuttosport , Mattia De Sciglio serait également d’accord pour poser ses valises du côté de l’Espagne. Reste encore à régler le cas Arthur Melo…

Arthur, la clé du dossier