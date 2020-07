Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça contre-attaque dans la guerre lancée par Arthur !

Publié le 28 juillet 2020 à 19h00 par T.M.

Entre le FC Barcelone et Arthur sont montées d’un cran suite à la décision du joueur de rester au Brésil et de ne pas rentrer en Catalogne. Le Barça aurait donc réagi…

Le premier gros deal de l’été est donc à mettre à l’actif du FC Barcelone. Le club catalan est parvenu à un accord avec la Juventus, et surtout à faire changer d’avis Arthur Melo, pour le départ du Brésilien vers Turin et l’arrivée de Miralem Pjanic d’un autre côté. A 23 ans, le milieu de terrain va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ce qui n’avait pas vraiment envie. En effet, Arthur était décidé à rester au Barça avant de finalement céder à la pression des deux clubs. Néanmoins, le principal intéressé garderait en travers de la gorge cette décision des Blaugrana de le vendre lors de ce mercato estival. Une colère qui a franchi un nouveau cap ces dernières heures puisque l’ancien joueur du Grêmio a refusé de revenir à Barcelone pour la reprise, préférant rester au Brésil. La guerre est désormais lancée entre les deux parties et la réponse du club catalan seraient désormais connue.

Le Barça répond !